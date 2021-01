Tentativo di scambio a sorpresa per la Juventus, che ha provato a pescare il big in casa Inter: il retroscena

Sono stati tre mesi particolari quelli vissuti dalla Juventus, che ora sta provando a rialzarsi per raddrizzare la stagione dopo aver collezionato troppi passi falsi nelle prime giornate. Il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di ben sette punti ma tutto è ancora possibile in quanto manca ancora tutto il girone di ritorno.

I bianconeri inoltre non hanno ancora disputato la gara di inizio ottobre contro il Napoli pertanto con un’eventuale vittoria nel recupero il distacco si ridurrebbe a quattro punti. La lotta scudetto è ancora aperta ma bisogna inevitabilmente iniziare a vincere e provare a non fermarsi più per restare al passo delle squadre che sono avanti in classifica.

Calciomercato Juventus, retroscena Eriksen: tentato lo scambio di prestiti con l’Inter per Ramsey

Mentre la squadra lavora sul campo per recuperare posizioni, la società non smette di pensare al calciomercato in modo da provare a rinforzare la rosa e renderla ancor più competitiva per questi ultimi cinque mesi. Ci sarebbe stata anche un’idea di scambio in Serie A con l’Inter.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, avrebbe provato a strappare Christian Eriksen in cambio di Aaron Ramsey, il tutto direttamente attraverso uno scambio di prestiti visto che i due calciatori hanno più o meno lo stesso ruolo e lo stesso ingaggio.

La trattativa però non è andata in porto e per questo si tratta soltanto di un retroscena, visto che non c’è stato nessun accordo.