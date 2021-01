Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere lontano dalla Milano rossonera. Lo svedese, in scadenza a giugno, non è vicino al rinnovo con i rossoneri: Raiola ci riprova, nuova proposta in Serie A

È Zlatan Ibrahimovic al centro delle ultime voci riguardante il Milan di Pioli. Dalla brutta serata condita dall’espulsione e conseguente sconfitta contro l’Inter fino allo stallo per quanto riguarda, in ottica calciomercato, il rinnovo del gigante di Malmoe. Spunta più di un’ombra, quindi, sul futuro in quel di Milanello dello svedese per il quale il suo agente, Mino Raiola, starebbe pianificando uno scenario clamoroso.

Calciomercato, addio Milan: ipotesi clamorosa per Ibrahimovic

In scadenza tra sei mesi con il Milan, il destino di Zlatan Ibrahimovic rischia di essere lontano dai colori rossoneri. Nonostante l’età che avanza, l’attaccante (40 anni a ottobre) punterebbe a rimanere nel calcio che conta, anche svestendo la maglia del ‘Diavolo’

Ecco quindi che il suo agente Mino Raiola penserebbe ad un’offerta provocatoria, proponendo nuovamente il cartellino del centravanti alla Juventus. Già accostato alla ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate, la punta classe ’81 rappresenterebbe un colpo, nonostante l’età, di primissimo ordine.

In caso di definitiva fumata nera per il rinnovo con il Milan, la pista che porta al club bianconero potrebbe riaccendersi, con Raiola pronto a ‘tradire’ la società di via Aldo Rossi avvicinando nuovamente Ibrahimovic alla Juventus.