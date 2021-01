L’eventuale arrivo di Edin Dzeko all’Inter potrebbe condizionare Lautaro Martinez: la Juventus resta sullo sfondo

L’Inter è alla ricerca di una quarta punta in grado di completare il reparto offensivo di Antonio Conte. I nomi valutati da Marotta sono molteplici e negli ultimi giorni si è fatta sempre più consistente l’occasione legata a Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è in fase di rottura con Paulo Fonseca e negli ultimissimi giorni di mercato potrebbe lasciare la Roma. Il club nerazzurro lo segue da tempo e anche Lautaro Martinez monitora la situazione da vicino.

Inter, rinnovo Lautaro: sullo sfondo la Juventus

Con l’eventuale arrivo di Dzeko in attacco, il cartellino di Lautaro Martinez potrebbe arrivare a svalutarsi. La clausola nel contratto dell’attaccante argentino è di 111 milioni di euro, ma chiaramente se il costo del cartellino dovesse scendere, tanti sono i top club in lizza per accaparrarsi il giocatore. Tra questi, c’è la Juventus, alla ricerca di un attaccante che possa alzare il livello qualitativo della squadra.

L’obiettivo di Lautaro e dell’Inter è quello di prolungare il contratto di un altro anno, ovvero fino al 2024. L’attaccante argentino vorrebbe uno stipendio come quelli di Lukaku ed Eriksen, sui 7,5 milioni di euro a stagione. La clausola da 111 milioni resterebbe nel contratto.