Dopo il derby tra Inter e Milan, arrivano le sanzioni da parte del giudice sportivo: c’è la decisione riguardo Lukaku e Ibrahimovic

Dopo il derby tra Inter e Milan in Coppa Italia, terminato per 2-1 in favore dei nerazzurri, arrivano le decisioni del giudice sportivo in merito a Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Non c’è nessuna sanzione extra per i due dopo il litigio avvenuto a fine primo tempo, entrambi dovranno scontare un turno di squalifica: il belga per “comportamento non regolamentare in campo: già diffidato” e lo svedese per la “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. Fermato anche Hakimi che salterà l’andata contro la Juventus così come Lukaku “per comportamento scorretto nei confronti di un avversarlo, già diffidato“. Un turno di stop anche per Kessie e Palomino.