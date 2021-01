Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, lo scambio tra Inter e Roma per Sanchez e Dzeko non si farà. Il problema sono gli ingaggi al lordo

Al centro delle notizie di calciomercato delle ultime ore, lo scambio tra Roma e Inter per i loro attaccanti, Ediz Dzeko e Alexis Sanchez, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, non si farà. La situazione finanziaria dei nerazzurri non consentirebbe l’arrivo a Milano dell’ex capitano giallorosso, in rotta con il suo allenatore Paulo Fonseca.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, tegola per Mourinho | Irruzione clamorosa su Dzeko

Calciomercato Inter-Roma, no allo scambio tra Dzeko e Sanchez | I motivi

Si vociferava già da ieri, ma ora è quasi ufficiale. Gli ingaggi del bosniaco e del cileno, pur rimanendo molto simili al netto (7,5 milioni per Dzeko, 7 milioni per Sanchez), non consentono di fatto all’Inter di poter portare alla propria corte il centravanti capitolino. Anche l’inserimento nella trattativa del giovane Pinamonti e del secondo portiere Radu non sarebbero sufficienti a coprire il costo dello stipendio lordo di Edin Dzeko. Questo quanto trapela dagli interessati.

LEGGI ANCHE >>>> Inter-Benevento, la conferenza di Conte | Annuncio su Dzeko e Sanchez

Poco fa, nella conferenza stampa prima del match interno contro il Benevento, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte aveva chiuso a qualsiasi possibilità: “Non ho chiesto nulla“, ha detto il tecnico pugliese, ex Juve e Chelsea, riferendosi proprio al romanista.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, erede di Handanovic | È lotta con Juventus e Milan

Insomma, le cose rimarranno come stanno: il bosniaco separato in casa alla Roma, dopo la dura lite avvenuta con il suo allenatore Paulo Fonseca, e Sanchez non troppo entusiasta del poco minutaggio che gli sta offrendo l’ex ct della Nazionale. Quasi un peccato per tutti gli amanti del calcio e soprattutto per i fantallenatori, ma tant’è.

M.P.