Calciomercato Juventus, Allegri chiede Demiral e Dybala | Super scambio

L’eventuale approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Real Madrid potrebbe portare a un super scambio con la Juventus

La posizione di Massimiliano Allegri è ancora in bilico: l’allenatore è stato esonerato dalla Juventus nel 2019 e ancora deve trovare una squadra con cui rilanciarsi. Si sta parlando molto della Roma, ma dalla Spagna riferiscono che ha già un accordo verbale con Florentino Perez per approdare al Real Madrid. Il suo arrivo sulla panchina dei Blancos, porterebbe una ventata d’aria fresca nella rosa, con dei nuovi acquisti.

Juventus, Allegri vuole Demiral e Dybala

Con l’eventuale approdo di Max Allegri sulla panchina del Real Madrid, potrebbe essere avviata un’operazione di mercato con la Juventus. Alcuni giocatori, infatti, non hanno il posto assicurato nella rosa bianconera. Tuttavia, la pandemia impone anche i top club di impostare degli scambi per far abbassare i prezzi. L’ex allenatore della Juve vorrebbe portare Demiral e Paulo Dybala al Real.

Le valutazioni che la Juventus farebbe dei due giocatori sono rispettivamente di 55 e 35 milioni di euro. Una spesa troppo alta per le casse del Real Madrid. Ecco perché verrebbero inseriti i cartellini di Isco e Marcelo (valutati 15 e 22), che i bianconeri apprezzano da tempo. Tuttavia, la Juve vorrebbe altri 50 milioni di euro cash.