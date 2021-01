Lo Sporting Lisbona è pronto a riscattare il centrocampista nerazzurro ma c’è un ostacolo

L’Inter nel bel mezzo di una trattativa di mercato che coinvolge Sanchez e Dzeko deve anche pensare al futuro di Andrea Pinamonti ma non solo. Secondo il quotidiano portoghese, lo Sporting Lisbona è pronto a riscattare Joao Mario.

Dopo diversi prestiti e mancati riscatti, Joao Mario sembra aver trovato la dimensione ideale per esprimersi al meglio allo Sporting Lisbona, il club in cui è cresciuto. Il club portoghese è pronto a riscattare Joao Mario ma non mancano gli ostacoli.

Calciomercato Inter, lo Sporting pronto a riscattare Joao Mario | Ostacolo ingaggio

L’ostacolo più significativo riguarda l’elevato ingaggio del centrocampista portoghese che percepisce 2,7 milioni a stagione. Attualmente lo Sporting si impegna a pagare 1 milione dell’ingaggio totale. Il presidente Varandas, però, è intenzionato a riscattare Joao Mario, sopratutto se il club accederà alla prossima Champions League. Lo Sporting è pronto a trattare con l’Inter, come sottolineato anche dal quotidiani lusitano O Jogo.

Joao Mario ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri che pagano 1,7 di ingaggio del calciatore. Lo Sporting Lisbona dovrebbe caricarsi tutto lo stipendio di Joao Mario se vuole riscattarlo e renderlo centrale all’interno del progetto e proseguire la storia d’amore iniziata quando Joao Mario militava nelle giovanili del club biancoverde.