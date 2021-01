Ancora poche ore di calciomercato per poter definire le cessioni di Khedira e di Douglas Costa: Paratici al lavoro per accelerare i tempi

La Juventus ha ancora poche ore per poter risolvere la questione legata a Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è ancora a bilancio dei bianconeri, nonostante la prima metà di stagione da fuori rosa: la cessione, però, sembra un caso spinoso, che la dirigenza della Vecchia Signora non sta riuscendo a risolvere. L’ex Real Madrid nelle ultime ore è stato vicino al Villarreal, ma la mancata partenza di Francis Coquelin, richiesto dal Marsiglia, ha bloccato tutto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber mondiale | Ronaldo ‘accontentato’

Calciomercato Juventus, intrigo Khedira-Costa

Khedira sta ragionando su quale possa essere la soluzione migliore per chiudere in anticipo di sei mesi la sua parentesi alla Juventus, con un contratto in scadenza a giugno del quale i bianconeri vorrebbero liberarsi. Ancora poche ore a disposizione per Paratici e poi si saprà quale sarà il futuro del centrocampista, che non vuole risolvere anticipatamente il rapporto con i bianconeri, per non ritrovarsi svincolato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, 60 milioni per il big | La Juve rifiuta

Nel frattempo, però, Paratici ha da risolvere anche il caso Douglas Costa. Il brasiliano sta trovando pochissimo spazio al Bayern Monaco e potrebbe tornare in Italia nelle prossime ore: il suo entourage ha sondato la possibilità di raggiungere un altro ex Juventus, Mario Mandzukic, al Milan. A ostacolare, però, la trattativa è l’alto ingaggio percepito dal giocatore, oltre ai tempi tecnici molto stretti: i rossoneri, infatti, dovrebbero chiudere l’affare nell’arco di 48 ore.