L’agente di Sergio Ramos ha riproposto il difensore alla Juventus: i bianconeri avrebbero rifiutato e spunta il PSG

La Juventus è sempre alla ricerca di grandi nomi in sede di calciomercato. I bianconeri hanno avuto alcune difficoltà in questa prima parte di stagione, forse più che in altri anni. Per questo, la società è in cerca di importanti profili, al fine di rinnovare e potenziare ulteriormente la propria rosa, ma a certe condizioni. In particolare, sarebbe stato riproposto alla ‘Vecchia Signora’ un importante giocatore proveniente dalla Liga, ma la dirigenza avrebbe rifiutato.

Calciomercato Juventus, no a Sergio Ramos: spunta il PSG

Occhi sul calciomercato. La Juventus viene sempre accostata a grandissimi nomi, ma non sempre si tratta di opzioni convenienti. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe stato riproposto ai bianconeri dall'agente un giocatore della Liga: si tratta di Sergio Ramos, fuoriclasse del Real Madrid.

Il difensore è in scadenza a giugno 2021 e potrebbe lasciare i 'Blancos' in estate.

Il difensore è in scadenza a giugno 2021 e potrebbe lasciare i ‘Blancos’ in estate. Il suo trasferimento, quindi, sarebbe a parametro zero se non dovesse rinnovare, ma la Juventus avrebbe rifiutato questa opportunità. Il motivo riguarderebbe la richiesta ‘shock’ del procuratore, che avrebbe chiesto per il suo assistito 20 milioni all’anno per tre anni. Sarebbe, perciò, un investimento da 60 milioni in tutto.

La ‘Vecchia Signora’ a queste cifre non ci sta, considerando ovviamente anche l’età della stella spagnola , che a marzo compirà ben 35 anni. La Juventus, infatti, preferirebbe puntare su profili pronti, ma più giovani, in modo da svecchiare un reparto dove sono già presenti il 36enne Chiellini ed il 33enne Bonucci. Se dovesse dire addio al Real, per l’acquisto dell’ex Siviglia il club in pole sarebbe il PSG. Situazione da monitorare.

