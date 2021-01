Sampdoria-Juventus termina 0-2 ed i bianconeri mettono a segno una vittoria importantissima: prestazione incolore di Ronaldo

Terza vittoria consecutiva per la Juventus (calcolando anche il successo in Supercoppa), che trionfa per 0-2 contro la Sampdoria allo Stadio Marassi. Decisive le reti di Federico Chiesa nel primo tempo e di Aaron Ramsey nel recupero del secondo tempo, che chiude la gara. Ancora una partita incolore da parte di Cristiano Ronaldo, che risulta egoista e poco incisivo in campo. Adesso gli uomini di Pirlo balzano al terzo posto in classifica, in attesa che la Roma giochi contro il Verona, e si portano a -2 dall’Inter, che questa sera affronta il Benevento, ed a -7 dal Milan, ma con una partita in meno rispetto ai rossoneri.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, super scambio con Allegri | Le cifre

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, affare last-minute | Paratici non chiude

Sampdoria-Juventus 0-2: il tabellino e la classifica aggiornata

Tabellino

Sampdoria-Juventus 0-2 (20′ Chiesa, 90’+1′ Ramsey)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 46 punti; Inter 41; Roma 37; Juventus e Atalanta 36; Napoli** e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina* 22; Bologna* 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in più

** una partita in meno