Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito al calciomercato della Juventus

In merito alle questioni di calciomercato legate alla Juventus, a pochi minuti dall’inizio della partita di Marassi contro la Sampdoria, sono arrivate le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport, alla luce della questione attaccanti e delle ultime occasioni di mercato che potrebbero riservare dei colpi di scena. In primo piano c’è sempre la questione Scamacca: la Juve ha già incontrato diverse volte il Sassuolo e la svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore.

“Come già spiegato ampiamente questo è un mercato basato sulle occasioni e le opportunità tecniche ed economiche. Non abbiamo necessità specifiche, siamo solo alla finestra per valutare le eventuali occasioni”.

Calciomercato Juventus, le parole di Paratici

Paratici si poi espresso sulla questione dei giocatori a parametro zero: “Quello dei parametri zero meriterebbe un discorso più ampio. i giocatori, a mio avviso, si dividono in bravi e meno bravi, non in base a quanto vengono pagati o se vengono pagati o meno”