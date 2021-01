Non è tramontata l’idea di un clamoroso scambio tra Inter e Roma, con Dzeko in nerazzurro e Sanchez nella Capitale: le ultime

Una telenovela che va avanti da alcune settimane e che sembra destinata a proseguire fino alla chiusura del calciomercato invernale, domani sera. Edin Dzeko e Alexis Sanchez sul tavolo delle trattative, con Roma ed Inter che le stanno provando tutte per chiudere un affare che non è ancora definitivamente tramontato: le ultime.

Calciomercato Inter, Sanchez per Dzeko: ultima chiamata

Una trattativa che non ha ancora raggiunto la parola fine. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nonostante l’affare Dzeko-Sanchez sia da venerdì scorso in stallo, non vi è stata ancora una chiusura definitiva alla buona riuscita della trattativa tra Roma ed Inter.

In tal senso, l’agente di Dzeko Alessandro Lucci sarebbe intenzionato a riprovarci nelle ultime ore di mercato per il passaggio del bosniaco alla corte di Conte. Le chance che l’affare vada in porto entro domani sera restano, tuttavia, poche.

Un intrigo dunque che proseguirà ancora per qualche ora, con Dzeko pronto a sperare in un addio visto il rapporto ormai incrinato con il tecnico giallorosso Fonseca.