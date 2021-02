Potrebbe essere un ultimo giorno di calciomercato particolare per i bianconeri: in arrivo l’assalto dalla Premier League

È un momento particolare quello che sta vivendo la Juventus, che ha vissuto soprattutto un avvio difficile e sta provando a rialzarsi in maniera definitiva in queste settimane. Nel mese di gennaio è stato fatto un passo in avanti in quanto sono arrivate quasi vittorie, ad eccezione della pesante sconfitta con l’Inter.

I bianconeri ora sono comunque a sette punti di distacco dalla vetta della classifica occupata dal Milan, ma hanno una gara in più da giocare in quanto ancora non si è disputata la sfida contro il Napoli di inizio ottobre scorso.

Calciomercato Juventus, rilancio per Demiral: sul piatto Alderweireld più soldi

La Juventus intanto continua a lavorare sul calciomercato, non sembra essere un ultimo giorno particolarmente attivo se non fosse per gli attacchi in arrivo dall’esterno. Infatti sembrano esserci diversi tentativi per il difensore centrale Merih Demiral.

Nelle ultime ore si è parlato di un rifiuto dei bianconeri all’offerta da 50 milioni di euro del Tottenham, per questo sembrerebbe esserci un rilancio. Il club inglese starebbe pensando di mettere sul piatto Alderweireld più soldi per convincere Fabio Paratici.

In ogni caso il direttore bianconero sembra essere fermo sulla sua posizione: non vuole far partire Demiral in quanto lo ritiene un elemento importante e con ampi margini di crescita.