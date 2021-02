Calciomercato, il Parma ci prova | Callejon e non solo

Il Parma deve effettuare degli acquisti in attacco e ha messo gli occhi su José Callejon, ma non solo. Tutti i dettagli

Il Parma è una delle squadre più attive in quest’ultimo giorno di mercato. La nuova proprietà vuole rinforzare la squadra per cercare la salvezza, mettendo a disposizione di D’Aversa dei nuovi attaccanti. Si sta trattando Gianluca Scamacca, ma non solo. I crociati vorrebbero anche dei giocatori d’esperienza per portare quel qualcosa in più che manca alla rosa.

Parma, Pellè e Callejon per l’attacco

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il Parma sta trattando Graziano Pellè, svincolatosi dallo Shandong Luneng questo gennaio. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel campionato italiano, dopo quattro anni e mezzo passati in Cina. Del centravanti italiano si è parlato anche in ottica Juventus e Inter, alla ricerca di un attaccante che faccia rifiatare rispettivamente Morata e Lukaku.

Ma non solo. Il Parma sta trattando con la Fiorentina anche per José Maria Callejon, che con Cesare Prandelli sta trovando poco spazio. Per lo spagnolo si tratterebbe della terza esperienza in Serie A dopo sette anni passati al Napoli e i sei mesi in maglia viola.