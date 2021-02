La sessione invernale di calciomercato sta per volgere al termine, con i club pronti a chiudere le ultimissime operazioni last minute: tutti gli aggiornamenti in diretta

Sono ore calde per i club di Serie A che, quando manca pochissimo alla chiusura dell’attuale sessione di calciomercato invernale, proveranno a chiudere gli ultimi colpi di gennaio. Ecco quindi tutte le trattative e gli aggiornamenti live. Con il Milan che sembra aver chiuso in anticipo le operazioni in entrata, attenzione alla Juventus che non smette di pensare a Scamacca e non solo. Da tenere d’occhio l’asse tra Inter e Roma, con lo scambio Sanchez-Dzeko non ancora totalmente tramontato.

ORE 11:50 – Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Colpaccio last minute in Serie A!

ORE 11:35 – UFFICIALE: Mattia Bani è un nuovo giocatore del Parma

ORE 11:00 – Juventus, Mandragora al Torino: fissate le visite mediche

ORE 10:00 – Juventus, l’ultima idea per l’attacco è Cerri: i dettagli