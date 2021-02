Daniele Rugani può tornare in Serie A: sul difensore, pronto a rientrare dal prestito in Ligue 1, non solo il Bologna sul centrale bianconero



Ore calde per il calciomercato della Juventus. Non solo le possibili entrate last minute per la squadra di Pirlo ma anche e soprattutto le uscite. Con Khedira ormai lontano dalla Torino bianconera, anche Rugani potrebbe salutare dopo il prestito al Rennes la ‘Vecchia Signora’: doppia pista per l’ex difensore dell’Empoli.

Calciomercato Juventus, torna Rugani: Bologna e Parma alla finestra

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Daniele Rugani potrebbe concretamente trasferirsi, nelle prossime ore, al Bologna. Filtrerebbe ottimismo, infatti, per la trattativa per il passaggio del centrale in rossoblù, con i contatti costanti tra le parti per l’ex centrale dell’Empoli. Rugani, in prestito al Rennes in questo primo scorcio di stagione, sembrerebbe quindi destinato a fare ritorno in Serie A, stavolta alla corte di Sinisa Mihajlovic.

Bologna e Parma restano le due opzioni vive per riportare Rugani in Italia: sfumata la pista Torino. Il Rennes chiede un indennizzo per chiudere con sei mesi d’anticipo il prestito (oneroso, a 1,5 milioni) del difensore, si lavora per risolvere questo nodo.

Al momento l’affare vive una fase di stallo in attesa che i bianconeri trovino un accordo con la società francese: il Bologna resta in prima fila con il Parma, alla finestra, pronto ad inserirsi.