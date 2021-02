Isco è fuori dai piani di Zidane ma con Allegri al Real Madrid il suo destino potrebbe cambiare: C’è però uno scenario in Serie A

E’ ormai certo che Zinedine Zidane continuerà a sedere sulla panchina del Real Madrid almeno fino al termine della stagione. Rimane incerto il futuro di Isco che almeno fino a giugno rimarrà un giocatore dei blancos.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, UFFICIALE | Khedira torna in Bundesliga: il comunicato e le prime parole

Dopo anni gloriosi con il primo ciclo di Zidane allenatore, il rendimento del trequartista spagnolo è notevolmente calato e il tecnico francese non ripone più in lui la stessa fiducia. La sua situazione potrebbe però subire una svolta qualora Florentino Perez decidesse di scegliere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore delle merengues.

Calciomercato, la Juventus sogna Isco | La Roma in pole su Allegri

Allegri ha sempre avuto una grande stima per Isco e per il suo gioco. Sin dai tempi della Juventus spingeva per portarlo a Torino, ma in quel periodo l’ex Malaga era un giocatore imprescindibile per il Real.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, assalto al bomber | Colpo in Serie A

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, indizio da Trigoria | Dzeko di nuovo in gruppo

Nonostante il forte interesse del Real Madrid per Allegri, la Roma sembra il club più in vantaggio, vista anche la situazione di Fonseca. Lo stesso Isco potrebbe anche approdare in Italia: continua ad essere un desiderio della Juventus e di Andrea Pirlo. Destini che si incrociano in un giugno che si prospetta caldissimo.