Il Milan continua a monitorare Nikola Milenkovic che a giugno potrebbe lasciare la Fiorentina: sirene inglesi per il serbo

Il futuro di Nicola Milenkovic sembra ormai lontano da Firenze. Il difensore serbo classe ’97 è stato al centro di diverse voci di mercato, soprattutto in estate, quando sembrava ad un passo dal Milan. Alla fine i rossoneri hanno virato su altri obiettivi per l’eccessiva richiesta economica da parte della Fiorentina.

La valutazione di Rocco Commisso e della società toscana per Milenkovic continua ad essere di 40 milioni. Cifra che ha frenato i tentativi delle tante pretendenti in Italia. Nel prossimo mercato è, però, quasi certo l’addio di Milenkovic.

Calciomercato Fiorentina, sirene inglesi per Milenkovic

Il Milan continua a monitorarlo, sotto l’occhio vigile di Paolo Maldini. Il contratto di Milenkovic con la Fiorentina scadrà a giugno 2022 e il club viola in estate potrebbe decidere di monetizzare per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

Sul difensore serbo ci sono anche diversi club di Premier League, in particolare il Manchester United che vorrebbe strapparlo alla concorrenza italiana. Anche l’Inter in estate aveva pensato a lui come sostituto di Skriniar che sembrava molto vicino al Psg e a giugno potrebbe riprovarci, così come la Juventus che apprezza molto il giovane difensore. Futuro incerto per Milenkovic con l’Inghilterra che lo aspetta a braccia aperte.