La Juventus si prepara al big-match di Serie A in programma sabato contro la Roma: idea di maxi affare con il club giallorosso

La Juventus vuole essere protagonista ancora una volta sul fronte calciomercato anticipando le big d’Italia e d’Europa. I bianconeri affronteranno nel prossimo turno di Serie A la Roma e, proprio con il club giallorosso, potrebbero nascere idea di maxi scambio in ottica futura. Un’idea alquanto suggestiva in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, maxi affare con la Roma: Villar nel mirino

L’obiettivo della Juventus sarebbe quello di mettere sul piatto il cartellino di uno tra Rabiot e Ramsey per arrivare al giovane centrocampista spagnolo della Roma, Gonzalo Villar, vera e propria sorpresa di questa prima parte di stagione. La valutazione del giocatore giallorosso si aggira intorno ai 30 milioni di euro, mentre i due giocatori bianconeri vicino ai 20. E così la Juventus metterebbe anche una parte cash per arrivare al talento di Murcia.

Il club giallorosso non sarebbe così convinto di quest’operazione di mercato per due motivi: il primo è perché crede molto nelle qualità del giovane spagnolo; il secondo è per colpa degli ingaggi alti dei due centrocampisti bianconeri.

Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea suggestiva in vista dei prossimi mesi con la Juventus che intende sempre anticipare le big d’Europa sui talenti in circolazione.