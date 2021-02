Calciomercato Milan, vice Theo Hernandez | Occasione a zero in Premier League

Milan alla ricerca di un vice Theo Hernandez: occasione a parametro zero dalla Premier League. Tutti i dettagli

Concluso il calciomercato invernale, l’attenzione dei club si sposta su rinnovi, giocatori svincolati ed in scadenza a giugno. È soprattutto il caso del Milan, che è chiamato a risolvere le questioni legate al futuro di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, tre big in scadenza a fine stagione. In entrata, invece, il club rossonero continua a monitorare possibili occasioni a parametro zero. Una di queste porta al nome di Patrick van Aanholt, esperto terzino che milita in Premier League: ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, occasione van Aanholt | Tutti i dettagli

La società rossonera, in vista di un sempre più probabile ritorno in Champions League, sarà chiamata a rinforzare anche la panchina a disposizione di Pioli. In questo senso, è sempre alla ricerca anche di un vice Theo Hernandez, in grado di far rifiatare il terzino francese. Una possibile occasione è rappresentata da van Aanholt, laterale olandese classe 1990 in scadenza di contratto con il Crystal Palace.

Il 30enne vanta una lunga esperienza in Premier League, e rappresenterebbe l’alternativa ideale a Hernandez. Un’occasione a parametro zero, dunque, da tenere d’occhio per Maldini e Massara in vista della prossima estate. Staremo a vedere.