L’Inter pensa ai nuovi colpi di calciomercato e può esserci una nuova occasione dal Manchester United: Marotta ci prova

È una stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter, che vuole vivere quattro mesi da protagonista per riscattarsi dopo aver collezionato qualche passo falso di troppo. Martedì ci sarà già una gara importante con la posta in palio altissima, ovvero il ritorno di semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

La compagine allenata da Antonio Conte deve ribaltare la sconfitta per 1-2 rimediata tra le proprie mura per non perdere di vista un nuovo obiettivo dopo l’eliminazione dalla Champions League. Qualora dovesse andare male poi resterebbe soltanto il campionato per provare a raddrizzare la stagione.

Calciomercato Inter, suggestione Telles: addio dallo United, Marotta ci prova

Intanto l’Inter continua a lavorare sul calciomercato e studia nuove mosse per la prossima estate, dopo aver fatto poco o nulla nel mese di gennaio. Nel mirino dei nerazzurri potrebbe esserci Alex Telles, che secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ potrebbe presto lasciare il Manchester United.

Il brasiliano sarebbe sicuramente un rinforzo importante per la corsia mancina, visto che al momento c’è Ashley Young che è in scadenza oltre a Ivan Perisic che è adattato. Lì può giocare anche Darmian ma è principalmente una riserva.

L’Inter può provare a sfruttare gli ottimi rapporti con il Manchester United e il tentativo potrebbe essere quello di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 35 milioni di euro.