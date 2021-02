La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e tenta il colpo per l’attacco: è lotta a due con il Lipsia

È sicuramente un 2021 positivo quello vissuto fin qui dalla Juventus, che in questo nuovo anno sta cercando un riscatto definitivo e ha collezionato soltanto vittorie, ad eccezione del ko rimediato a metà gennaio contro l’Inter per 2-0 a ‘San Siro’ nella quale i nerazzurri hanno ampiamente meritato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, irrompe Guardiola! Cifre e dettagli

Ieri intanto è arrivato un altro successo importante con la Roma e martedì ci sarà una sfida cruciale proprio contro l’Inter, nella quale in palio ci sarà un posto in finale di Coppa Italia. Si ripartirà nella semifinale di ritorno dopo il successo per 1-2 ottenuto dai bianconeri nella gara di andata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la verità su Allegri | “Poteva arrivare alla Roma!”

Calciomercato Juventus, si prova a soffiare Brobbey al Lipsia

La squadra vuole continuare a stupire mentre la società non smette di programmare il futuro e anche dopo la fine del calciomercato studia i prossimi colpi. Nel mirino di Fabio Paratici ora potrebbe esserci la giovane punta centrale Brian Brobbey, che è ormai in uscita dall’Ajax.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tris di acquisti flop | Le cifre

L’addio sarà a parametro zero visto che il suo contratto scade il 30 giugno, ma su di lui c’è già l’assalto del Lipsia. La Juventus starebbe pensando di chiamare Mino Raiola, suo procuratore, per tentare di inserirsi nell’affare e cercare di portare a casa un talento per l’attacco in maniera gratuita beffando i tedeschi.

Il classe 2002 ha già fatto il suo esordio in Champions League e ha anche collezionato 5 presenze condite da 2 reti in Eredivisie.