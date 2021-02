La Juventus continua a monitorare la situazione Sergio Ramos in sede di calciomercato: PSG e Real Madrid pare abbiano stretto un ‘patto’

La Juventus è in cerca di grandi nomi in vista della prossima stagione in sede di calciomercato. In particolare, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe intervenire in difesa, viste le incerte permanenze di Chiellini e Demiral. I bianconeri continuano a monitorare la situazione riguardante un top player della Liga e ci sarebbe una novità rilevante a proposito del futuro di questo calciatore.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, colpo Mbappe a rischio | Avanza il rinnovo: le cifre

Calciomercato Juventus, novità Sergio Ramos: ‘patto’ tra Real e PSG

La Juventus rimane attenta sul futuro di Sergio Ramos. Il contratto dello spagnolo andrà in scadenza il prossimo giugno. Le negoziazioni con la società madrilena avanzano, ma il punto d’incontro ancora non è stato trovato. Possibile affondo, quindi, in caso di svincolo da parte dei bianconeri, che devono comunque tenere d’occhio la concorrenza.

Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘L’Equipe’, il Real Madrid e il PSG (altra squadra interessata al difensore) avrebbero stretto un patto di non belligeranza, secondo il quale i parigini affonderanno eventualmente il colpo solo dopo aver avuto la certezza del mancato accordo per il prolungamento.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, derby con l’Inter | Caccia al baby bomber

Continua, quindi, anche l’interesse dei parigini per il capitano dei ‘Blancos’, che preferiscono non andare allo scontro con la società guidata da Florentino Perez. E la Juventus dovrà stare attenta se l’ex Siviglia dovesse entrare tra gli svincolati.

E.T.