Il Milan a fine stagione dovrà riflettere per quanto riguarda l’attacco vista l’età avanzata di calciatori come Ibrahimovic e Mandzukic. Torna di moda David

Ancora una vittoria per il Milan di Stefano Pioli che ieri pomeriggio ha asfaltato con un netto 4-0 il Crotone. Protagonista assoluto il solito Zlatan Ibrahimovic, autore di una straordinaria doppietta che lo proietta a 501 gol con i club entrando direttamente nella leggenda. Il gigante svedese resta dunque perno imprescindibile per i successi del Milan che nei prossimi mesi dovrà prendere decisioni in merito proprio al futuro del centravanti 39enne che è ancora in attesa di capire se rinnoverà il proprio contratto. Ieri minuti anche per Mandzukic, ancora a secco e sotto osservazione proprio in vista della prossima annata quando i rossoneri potrebbero anche decidere di provare a svecchiare il reparto punte. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, idea David per ringiovanire l’attacco

Qualora almeno uno tra Ibra e Mandzukic dovesse davvero lasciare in estate, il Milan andrà a caccia di un nuovo attaccante per ringiovanire il reparto. Tra i papabili spunta di nuovo Jonathan David, baby bomber canadese arrivato al Lille come erede di Osimhen. Fardello pesante che il classe 2000 ha faticato a sostenere almeno nella prima parte di stagione, prima di alzare i giri del motore nelle ultime settimane. Una doppietta ieri per David che è così salito a quota 7 reti in questa Ligue 1, iniziando a giustificare l’investimento fatto dalla società transalpina che potrebbe doversi guardare le spalle in estate.

Punta giovane e di grande prospettiva, David, potrebbe essere utile al Milan per svecchiare un reparto punte molto avanti con l’età. A facilitare un eventuale tentativo i rapporti nel recente passato col Lille per l’arrivo di Leao a Milano. David inoltre la scorsa estate fu accostato sia ai rossoneri che all’Inter che dal canto loro sono sempre alla ricerca di un nuovo attaccante.