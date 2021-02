Si complica l’affare Mbappe per il Real Madrid: il francese avanza pericolosamente verso il rinnovo con il PSG

Il Real Madrid non sta vivendo una stagione esaltante. La qualificazione agli ottavi di Champions League è arrivata all’ultima partita del girone, in classifica nella Liga sono a -7 dalla testa di serie Atletico Madrid e di recente è arrivata anche la brutta eliminazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Re per via della sconfitta con l’Alcoyano, squadra militante nella terza serie del campionato spagnolo. Florentino Perez pensa già a dei cambi importanti in vista della prossima stagione e, oltre a un possibile sostituto di Zidane in panchina, la società continua ad inseguire il colpo Mbappe, ma l’affare potrebbe complicarsi.

Calciomercato, si complica Mbappe per il Real Madrid: avanza l’ipotesi rinnovo

Il Real Madrid non perde di vista Mbappe in sede di calciomercato. I ‘Blancos’, visti anche i risultati non ottimali conquistati fino ad ora in stagione, puntano al grandissimo colpo durante la prossima sessione di trasferimenti. L’affare riguardante l’acquisto del francese, però, potrebbe prendere una direzione scomoda.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il PSG starebbe avanzando sempre di più verso il prolungamento di contratto dell’attaccante, che sarebbe disposto a posticipare il suo approdo in casa Real per firmare il miglior contratto della storia del club della Ligue 1, raggiungendo le cifre del compagno di squadra Neymar. Il centravanti andrà in scadenza a giugno 2022 e, attualmente, percepisce 17,5 milioni netti a stagione.

L’accordo sarebbe fino al 2025 con uno stipendio annuo lordo di 37 milioni di euro. Il fuoriclasse brasiliano (suo amico), inoltre, sta esercitando una rilevante pressione affinché l’ex Monaco resti a Parigi e ha espresso il suo desiderio anche pubblicamente. Su Mbappe, inoltre, vige forte anche l’interesse del Liverpool. Aumenta, quindi, la fiducia in casa PSG riguardo la permanenza della stella francese e il Real trema.

E.T.