Calciomercato Inter, Sensi definitivamente fuori dai piani di Conte | Tre possibili scambi!

Stefano Sensi è sempre più un oggetto misterioso nell’Inter di Antonio Conte: ecco tre ipotesi di scambio a giugno. Tutte le cifre e i dettagli

Nell’Inter di Antonio Conte sembra non esserci più spazio per Stefano Sensi. Come in occasione della trasferta di Firenze, il centrocampista è spesso relegato in panchina e nemmeno utilizzato a gara in corso dall’allenatore. Nel 2021 l’ex Sassuolo è stato addirittura impiegato solo per 79 minuti, rimanendo in panchina ben sei volte. Il 25enne è sempre più un oggetto misterioso e il suo futuro in nerazzurro è ormai segnato: ecco tre possibili scambi a giugno. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, tre possibili scambi per Sensi | Cifre e dettagli

Salvo sorprese da qui a giugno, Sensi è dunque destinato a lasciare Milano. In questo senso, il club nerazzurro potrebbe approfittare della situazione del classe 1995 per intavolare degli scambi. Una possibile pista porta al nome di Manuel Locatelli, che si è ormai affermato con la maglia del Sassuolo e piace anche a Pirlo per la sua Juventus. L’Inter potrebbe offrire il cartellino di Sensi, più un conguaglio di circa 10 milioni di euro, per arrivare al talento della Nazionale. Il nerazzurro farebbe invece ritorno in Emilia, dove si è guadagnato la chiamata dell’Inter, per rilanciarsi.

Un’altra ipotesi di scambio, sempre in Serie A, potrebbe essere intavolata con la Fiorentina per Castrovilli, già seguito dalla dirigenza nerazzurra nelle scorse sessioni di calciomercato. Il talento viola è valutato almeno 30 milioni di euro, mentre Sensi circa 20. Infine, il terzo possibile scambio estivo porta al nome di Lucas Torreira: l’ex Sampdoria, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, è ormai fuori dai piani dell’Arsenal e ha una valutazione simile a quella che l’Inter fa di Sensi. Il futuro del centrocampista, insomma, è ancora tutto da scrivere. Staremo a vedere.