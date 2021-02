L’Inter di Antonio Conte si prepara alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus di Andrea Pirlo. All’andata, a San Siro, i nerazzurri hanno perso 1-2 e sono chiamati alla rimonta per ottenere il pass che vale la finale. Conte potrà contare su diverse armi!



Antonio Conte e l’Inter si preparano in vista di domani sera a rimontare i due gol subiti contro la Juventus di Andrea Pirlo nell’andata della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri potranno contare sul ritorno dal primo minuto di Romelu Lukaku che ha scontato la squalifica e sarà regolarmente della sfida contro la Vecchia Signora.

Un’arma a disposizione di Conte sarà quindi la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, con l’argentino che all’andata ha siglato la rete del momentaneo e che ha potuto riposare per circa 60 minuti in occasione della vittoria in casa della Fiorentina di Cesare Prandelli.

Juventus-Inter, problemi per Vidal | Pazza idea Eriksen!

Vidal ha accusato un problema fisico proprio nel match contro la Fiorentina. L’assenza del cileno dovrebbe portare Conte a puntare su Roberto Gagliardini sulla linea mediana, ma attenzione all’ipotesi Christian Eriksen. Il danese, col gol nel derby e la buona prestazione in casa contro il Benevento, ha scalato le gerarchie e una sua partenza dal primo minuto non è da escludere.

La carta Eriksen, per Conte, potrebbe essere quella decisiva in una sfida che si prevede molto chiusa. La Juventus infatti, nella vittoria di sabato contro la Roma, ha mostrato un gioco meno propositivo e più conservativo, un atteggiamento che potrebbe mettere in seria difficoltà i nerazzurri.