Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter di Antonio Conte, non ha brillato nella sfida contro la Fiorentina di Cesare Prandelli e si prepara ad affrontare tre partite che potrebbero cambiare in positivo o in negativo la stagione dei nerazzurri: la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, e i due match di Serie A con Lazio e Milan



La stagione di Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter di Antonio Conte, è stata finora costellata da molti alti, ma anche da diversi bassi. Il bomber belga, arrivato in Serie A nell’estate di calciomercato del 2019, ha segnato tantissimo nel girone di andata, confermandosi finora al secondo posto fra i migliori marcatori del campionato, ma non ha brillato in Champions League, dove l’Inter è stata eliminata nella fase a gironi, in un raggruppamento non particolarmente proibitivo con Shakhtar Donetsk, Real Madrid e Gladbach.

Inoltre, nel mese di gennaio, Lukaku ha messo a segno appena tre reti, entrambi a casa nelle vittorie interne contro il Crotone di Giovanni Stroppa ed il Benevento di Filippo Inzaghi. Anche in occasione del trionfo esterno con la Fiorentina di Prandelli, il gigante belga non ha impressionato, ma ora è chiamato a cambiare marcia!

Inter – trittico di fuoco: Juventus, Lazio e Milan | Sfide verità per Lukaku!

Fra stasera ed il prossimo fine settimana, Romelu Lukaku avrà tre gare a disposizione per dimostrare tutta la sua importanza all’interno del progetto tattivo della squadra allenata da Antonio Conte. Il primo è il match esterno contro la Juventus di Andrea Pirlo, dove la Beneamata è chiamata alla rimonta per staccare il pass che varrebbe la finale di Coppa Italia.

Poi, due super sfide di Serie A decisive ai fini della classifica. L’Inter ospiterà infatti la Lazio di Simone Inzaghi, in stato di grazia nelle ultime uscite, ed avrà il derby di Milano contro i cugini del Milan. In questa stagione, Lukaku ha già segnato due volte ai rossoneri e vorrà ancora timbrare il cartellino in quella che sarà una vera e propria sfida scudetto per le due compagini meneghine.