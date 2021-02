Il Milan pianifica le mosse per il mercato di giugno: si cercano rinforzi a centrocampo e un’idea potrebbe arrivare dalla Francia, dove piace un brasiliano del PSG

Il Milan sta vivendo una stagione da incorniciare. Primo in classifica da inizio campionato e passato il girone di Europa League, il club rossonero è pronto a disputare una seconda parte di stagione altrettanto positiva. Gli sforzi di Pioli saranno premiati anche in sede di calciomercato, con la dirigenza pronta ad intervenire per rinfoltire la rosa a disposizione dell’allenatore. Tra i reparti da rinforzare c’è il centrocampo e l’ultima idea viene dalla Francia, dove a giugno potrebbe presentarsi un’occasione da sfruttare.

Calciomercato Milan, interesse per un ex Inter

Il Milan ha dovuto far spesso di necessità virtù. Mister Stefano Pioli si è ritrovato diverse volte in difficoltà a centrocampo per l’assenza dei suoi titolari, tanto che in alcune partite è ricorso a schierare Calabria in regia. Il terzino ha fatto bene da adattato, ma la prossima stagione non si vuole ricorrere a misure d’emergenza. La dirigenza ha posto un freno con l’arrivo di Meité, ma in estate si interverrà ancora nel ruolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il vice Lukaku dalla Bundesliga | Pronto lo scambio

L’ultima idea arriva dalla Francia, con il Milan sulle tracce di Rafinha, centrocampista classe 1993 con un passato anche nell’Inter. Dopo un periodo di alterne fortune al Barcellona, il brasiliano è stato acquistato in estate dal PSG, ma la società francese potrebbe subìto rimetterlo sul mercato. L’ex nerazzurro ha firmato un contratto sino al 2023, e la sua posizione sembrava solida. Il cambio di guida tecnica ha però destabilizzato gli equilibri.

Calciomercato Milan, Rafinha scontento al PSG

Rafinha aveva trovato i giusti equilibri sotto la guida di Tuchel, collezionando 4 assist in 12 presenze di Ligue1. L’arrivo di Pochettino lo ha rimesso ai margini delle rotazioni, con il giocatore che è stato impiegato appena 20 minuti nelle ultime sette partite. Il giocatore è scontento e potrebbe richiedere la cessione, tornando ben volentieri in Italia a cifre non troppo elevate: il suo valore, secondo transfermarkt.it, si aggira sui 15 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo low cost | Sfida all’Inter

Il Milan è pronto a cogliere al balzo l’occasione. Rafinha ha talento e conosce già la Serie A, visto che vanta 17 presenze nell’Inter sotto la gestione Luciano Spalletti, condite anche da tre assist e due gol. Il giocatore potrebbe essere impiegato al fianco di Bennacer, dando a Pioli un’alternativa di qualità a Kessié. Un’idea di mercato che ancora non ha nulla di concreto, ma sulla quale i due club potrebbero lavorare nelle prossime settimane.