Calciomercato Inter, Alario per l'attacco | Scambio con il centrocampista

L’Inter potrebbe mettere a segno un interessante scambio sul calciomercato per arrivare all’attaccante. La pista in Bundesliga dovrà essere seguita nei prossimi mesi: ecco tutte le ultime novità

L’Inter va a caccia di un attaccante che possa impreziosire il reparto offensivo di Antonio Conte. Alle spalle di Romelu Lukaku, infatti, come prima punta vera e propria per caratteristiche, infatti, è rimasto Andrea Pinamonti, ma l’attaccante italiano non sta riuscendo a trovare spazio nelle gerarchie del tecnico nerazzurro. Alexis Sanchez è il primo ricambio in avanti, ma con caratteristiche decisamente diverse dal bomber belga.

Per questo motivo, la Beneamata dovrebbe tornare sul calciomercato già a partire dalla prossima estate per trovare un profilo che possa fare le veci dell’attaccante ex Manchester United, dall’inizio come a match in corso. Un nome interessante potrebbe arrivare dalla Bundesliga: si tratta di Lucas Alario. L’ex River Plate in questa stagione ha messo a segno otto reti in sedici partite confermando il suo fiuto del gol. Beppe Marotta tiene aperto il radar nei confronti della punta: di seguito lo scenario di mercato che potrebbe prospettarsi nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, Vecino possibile contropartita nello scambio con Alario

Il profilo di Alario, dunque, è da tenere particolarmente d’occhio per quanto riguarda l’attacco, ma attenzione al tipo di affare che potrebbe essere imbastito con il Bayer Leverkusen. Nell’operazione, infatti, potrebbe rientrare Matias Vecino. Il centrocampista ex Fiorentina, decisivo soprattutto ai tempi di Luciano Spalletti, è stato a lungo ai box per infortunio. Nelle ultime settimane, però, sta pian piano tornando arruolabile, mentre in estate potrebbe dire addio definitivamente all’Inter.

Il suo profilo, dopo i tanti rumors sul Napoli degli scorsi mesi, potrebbe essere decisivo per arrivare ad Alario. L’Inter potrebbe cercare di chiudere l’operazione alla pari, intorno ai 10 milioni di euro. Il Bayer Leverkusen, però, fa delle valutazioni diverse dei due calciatori, con Vecino al ribasso rispetto al bomber argentino. Entrambi, inoltre, sono in scadenza a giugno 2022. Vedremo se questa soluzione, che permettere all’Inter di colmare il vuoto in attacco, sarà percorsa da entrambi i club o si orienteranno su nomi diversi.