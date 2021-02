Il calciomercato della Juventus potrebbe iniziare con uno scambio per la difesa: si pensa a Felipe dell’Atletico Madrid al posto di Douglas Costa

Il calcio, all’epoca del Covid, più che vivere, sopravvive, specie se si pensa al calciomercato. Gran parte delle squadre, di Serie A, ma anche di Premier League, Bundesliga e della Liga, per non citare che i maggiori campionati europei, sono costrette a lasciar andare i propri giocatori, soprattutto quelli non ritenuti indispensabili e funzionali ai progetti. È il caso, per esempio, dell’Atletico Madrid che, secondo il portale spagnolo DonDario, avrebbe messo in vendita il centrale difensivo brasiliano Felipe. Alla porta anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, si pensa allo scambio Felipe-Douglas Costa | Le ultime

In crisi economica, tutte le squadre, per il calciomercato, devono o monetizzare e fare plusvalenza con i campioni che hanno in rosa, oppure propendere per gli scambi nei reparti che rimangono sguarniti. Neanche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone rappresenta una novità.

Il primo agnello sacrificale potrebbe essere il centrale difensivo, classe ’89, Felipe. Valutato intorno ai 25-30 milioni, il brasiliano, arrivato alla corte dei Colchoneros nel 2019 dal Porto per venti milioni, farebbe respirare un po’ i conti della squadra di Madrid. Su di lui, ci sono sia club di Premier League, sia club di Serie A, con la Juventus in prima linea.

Con i bianconeri, effettivamente, la trattativa potrebbe essere anche abbastanza semplice. Ma più che soldi, arriverebbe una contropartita tecnica: Douglas Costa. L’ala destra, connazionale di Felipe, ora in prestito al Bayern Monaco, ma che a fine giugno tornerà a Torino, rappresenterebbe un ottimo compromesso per le due squadre.

Il valore del cartellino, al momento, si eguaglia (anche il brasiliano della Juventus è valutato intorno ai 25-30 milioni), consentendo ad Atletico Madrid e al club di Andrea Agnelli di fare plusvalenze e mettere una pezza su reparti in cui si soffre un po’.

La Juventus, infatti, con un Leonardo Bonucci non in splendida forma, e un Giorgio Chiellini con quasi 37 primavere sulle spalle, ha bisogno di dare una spruzzata di freschezza ai propri difensori centrali. Felipe potrebbe davvero fare al caso loro.

M.P.