Il PSG avrebbe chiesto alla Juventus Bentancur per rinforzare il centrocampo: i bianconeri vorrebbero uno scambio

La Juventus si sta rilanciando in questa stagione. I bianconeri hanno ingranato dopo un inizio difficile, vincendo il primo trofeo dell’anno contro il Napoli in seguito alla vittoria nella finale di Supercoppa italiana. La squadra ha, inoltre, risalito posizioni in classifica in Serie A e ora è terza a quota 42 punti. Infine, è arrivata anche la conquista della finale di Coppa Italia dopo aver superato i rivali dell’Inter nel doppio scontro andata e ritorno. In attesa della ripresa della Champions League (vero obiettivo della ‘Vecchia Signora’), la società continua a tenere d’occhio temi legati al calciomercato. In particolare, potrebbero esserci sirene dalla Francia per un centrocampista del tecnico Pirlo, ma i bianconeri è possibile tentino di proporre uno scambio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rinnovo De Vrij | Raiola temporeggia

Calciomercato Juventus, scambio Verratti-Bentancur con il PSG

Il calciomercato è sempre in movimento. Soprattutto quando si ha a che fare con grandi squadre come la Juventus, attente anche alle possibili richieste di altri club per i propri elementi di punta. Questa situazione potrebbe verificarsi in vista della prossima sessione di trasferimenti estiva a proposito di un giocatore dei bianconeri. Si tratta di Rodrigo Bentancur, centrocampista per cui il PSG potrebbe tentare un assalto.

Dal canto suo, la ‘Vecchia Signora’, è possibile ne approfitti per chiedere uno scambio con Marco Verratti, giocatore già accostato in passato al club piemontese. Si parla da tempo di un ritorno in Italia dell’ex Pescara, ma non è mai stata trovata l’occasione giusta, anche perché la mezz’ala si è sempre sentita a suo agio in quel di Parigi. L’opportunità idonea per cambiare aria potrebbe essere questa.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Assist dal Real Madrid

Sarebbe eventualmente uno scambio alla pari tra i due giocatori: entrambi vengono valutati dalle rispettive società 45-50 milioni di euro e tutti e due hanno un contratto in scadenza a giugno 2024. Verratti ha raccolto in questa prima parte di stagione 18 presenze e 2 assist tra Ligue 1 e Champions League. Il classe ’97, invece, è sceso in campo in 28 occasioni condite da 2 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Situazione da monitorare, con la Juventus che cerca possibili opportunità per rinforzare la mediana.

E.T.