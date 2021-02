Senza l’Europa, molti big del Tottenham potrebbero chiedere la cessione: suggestione scambio Eriksen-Lucas Moura per l’Inter

La probabile non qualificazione alle Coppe europee potrebbe causare non pochi problemi al Tottenham, con molti giocatori pronti a chiedere il nulla osta nel calciomercato estivo per lasciare Londra. Il primo potrebbe essere Lucas Moura, pedina per riportare a casa Eriksen, non molto contento della sua esperienza all’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen per Lucas Moura | Le ipotesi dello scambio con gli Spurs

Dopo un anno passato all’Inter, la carriera del danese Christian Eriksen presenta più ombre che luci, soprattutto per il suo rapporto con il tecnico nerazzurro Antonio Conte, che spesso lo relega in panchina. Lo stesso trequartista, che proprio oggi compie ventinove anni, sta pensando al suo futuro, e al suo passato.

Un passato tutto londinese, sponda Spurs, per la precisione. Gli inglesi non navigano in buone acque di classifica (sono noni in Premier League) e qualche big della squadra, se non dovessero qualificarsi né alla prossima edizione dell’Europa League, né tantomeno della Champions, potrebbe valutare seriamente di chiedere la cessione.

Uno di questi potrebbe essere Lucas Moura. Il brasiliano, ala destra, coetano di Eriksen, potrebbe essere la perfetta contropartita tra Inter e Tottenham così da poter prendere due piccioni con una fava. Considerato, soprattutto, il costo del cartellino di entrambi, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Quindi il nerazzurro tornerebbe a Londra, mentre Lucas Moura potrebbe arrivare per rinforzare la squadra di Conte.

M.P.