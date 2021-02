La Juventus ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami svolti da Cuadrado in seguito al suo infortunio: tegola per Pirlo

La Juventus ha mostrato ancora importanti difficoltà in Serie A. Per la squadra è arrivata un’altra sconfitta contro il Napoli, la terza in campionato dopo quelle con Inter e Fiorentina. La squadra napoletana si è aggiudicata il match grazie ad un rigore realizzato da Insigne. I bianconeri affronteranno nel prossimo match il Crotone, buona partita sulla carta per cercare di riottenere da subito i 3 punti, ma la situazione rimane abbastanza preoccupante soprattutto in ottica scudetto. Oltre al risultato negativo, contro gli azzurri è arrivata anche la beffa. La ‘Vecchia Signora’ ha infatti perso Juan Cuadrado per infortunio (problema di natura muscolare alla coscia destra) durante lo scontro e il colombiano è stato costretto ad uscire all’intervallo dopo che aveva già sentito dolore negli ultimi minuti del primo tempo. È stato, poi, sostituito nella ripresa da Alex Sandro. Il giocatore si è, successivamente, sottoposto agli esami strumentali e la società ha comunicato i risultati nella giornata odierna.

Juventus, infortunio Cuadrado: salta Crotone e porto

Piove sul bagnato in casa Juventus. Nella sfida contro il Napoli, oltre alla rilevante sconfitta, il tecnico Pirlo ha perso uno dei suoi per infortunio. Si tratta di Cuadrado, uscito anzitempo durante il match per un problema muscolare alla coscia destra. Il terzino si è, poi, sottoposto questa mattina agli esami strumentali per verificare l’entità del fatto. I risultati hanno evidenziato una lesione. Il colombiano dovrà, quindi, restare ai box per almeno 10 giorni, saltando sicuramente i prossimi impegni contro il Crotone in Serie A e contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Di seguito il comunicato ufficiale della società su Cuadrado: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente valutato“. Nel frattempo, però, Pirlo acquista fiducia per quanto riguarda il recupero di Dybala e Ramsey, che nella seduta odierna hanno svolto parzialmente lavoro in gruppo. Possibile, quindi, una loro convocazione in vista della trasferta europea in terra lusitana, in programma mercoledì.