Per arrivare a Milinkovic-Savic, la Juventus propone alla Lazio Douglas Costa più cash, ma c’è lo scoglio ingaggio da superare

Le prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio, sono tornate a fare gola a tanti, tanto da essere di nuovo al centro del calciomercato. La Juventus, quindi, prova di nuovo a strapparlo alla concorrenza e propone al club di Claudio Lotito uno scambio. C’è, però, un problema di ingaggio.

Calciomercato Juventus, Milinkovic per Douglas Costa più cash | I dettagli

Anche ieri, nella partita persa 3-1 contro l’Inter, diventata capolista della Serie A, ci ha messo lo zampino, segnando di fatto l’unica rete della Lazio. Prima l’assist contro il Cagliari per la rete di Immobile, che è valsa i tre punti ai suoi. Questi sono solo gli ultimi numeri del centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic, che in stagione, tra campionato e Champions League, è arrivato a cinque reti e otto assist (uno dei quali nell’Europa che conta).

25 anni, 26 fra pochi giorni – il 27 febbraio, per la precisione -, il ‘Sergente’ è di nuovo l’uomo mercato, come due anni fa, quando Lotito aveva respinto al mittente tutte le proposte per strapparlo via da Roma. La Juventus, però, ci tenta ancora, mettendo sul piatto uno scambio appetitoso.

Per arrivare a Milinkovic, infatti, il club di Andrea Agnelli ha proposto alla Lazio Douglas Costa, che a fine giugno tornerà dal prestito in Germania, al Bayern Monaco, prossimo avversario agli ottavi di finale di Champions dei capitolini. Il valore del centrocampista brasiliano si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro quindi, oltre alla contropartita, la Juventus dovrebbe anche aggiungere dei soldi – circa 45-40 milioni, perché il costo del serbo si attesta sui 75 milioni e il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2024.

La trattativa potrebbe quasi dirsi fatta, se non ci fosse un serio problema di ingaggio. Il Sergente prende dalla Lazio 3,2 milioni di euro a stagione contro i 6 milioni di Douglas Costa, il cui contratto con i bianconeri scade invece nel 2022. Considerato che in casa biancoceleste lo stipendio più alto è quello di bomber Immobile (4 milioni) e che di fatto quello di Sergej è il secondo, il problema non è di poco conto, soprattutto per Lotito.

M.P.