Le prestazioni di Alvaro Morata in Serie A non convincono. Lo score dello spagnolo è deficitario e la Juventus potrebbe pensare ad un nuovo attaccante

La Juventus di Andrea Pirlo con il KO di Napoli ha perso nuovamente certezze importanti. I bianconeri non sono riusciti ad andare in gol palesando ancora evidenti difficoltà proprio negli ultimi metri dove al di là di Cristiano Ronaldo gli altri interpreti faticano molto. I bianconeri vacillano ad un paio di giorni dalla gara di Champions League contro il Porto e devono fare i conti con una sterilità offensiva che preoccupa per il futuro. Dal punto di vista dei singoli praticamente tutti gli attaccanti hanno abbassato il proprio ritmo a partire da CR7 che nonostante tutto resta a galla tra campionato e coppe. Chi invece è totalmente assente dalla questione è Paulo Dybala, ancora alle prese con il recupero dai problemi fisici, mentre il caso più allarmante riguarda Alvaro Morata. In Serie A il bomber spagnolo è fermo a 4 reti, bottino decisamente troppo magro per indossare la numero 9 dei campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus, Morata stecca: Muriel dodicesimo di lusso

I gol stagionali di Morata salgono a quota 13 inserendo anche il rendimento delle coppe ma complessivamente lo spagnolo non convince e sembra vivere una fase di involuzione dopo l’ottimo inizio. L’ex Atletico deve riuscire a convincere la Juventus ad investire sul suo futuro migliorando il proprio score. In caso contrario il club di Agnelli potrebbe anche guardarsi intorno. In questo senso stuzzica il profilo di Luis Muriel, a segno anche ieri da subentrante nella vittoria complicata sul campo del Cagliari.

Il colombiano anche quest’anno a Bergamo sta dimostrando di essere il miglior dodicesimo uomo del campionato con numeri eccellenti in un attacco ultra competitivo. Muriel non ha problemi a vivere la concorrenza ne tantomeno a rendere anche da ‘panchinaro’ di lusso come dimostrato nel dualismo con Duvan Zapata alla corte di Gasperini. Per queste ragioni potrebbe essere l’uomo giusto (sia da titolare che da riserva) per l’attacco di una big di Serie A.