La Juventus studia la soluzione in sede di calciomercato per arrivare a Damsgaard: possibile inserimento di Dragusin nell’affare

La Juventus ha ripreso a zoppicare in campionato. Dopo un periodo di ripresa con il raggiungimento di risultati importanti, come le nette vittorie contro Roma e Milan e la conquista della finale di Coppa Italia in seguito al doppio scontro con l’Inter, i bianconeri hanno rimediato un’altra rilevante sconfitta. Questa volta è arrivata contro il Napoli (squadra con cui deve ancora recuperare la gara d’andata) con un risultato di 1-0 a favore degli azzurri grazie al rigore trasformato da Insigne.

La ‘vecchia Signora’ è, quindi, scivolata al quarto posto rimanendo a quota 42 punti ed è stata sorpassata in classifica dalla squadra di Fonseca, che ha superato brillantemente l’Udinese in casa. La società, in attesa di verificare le prestazioni del gruppo in Champions League, continua, inoltre, a monitorare il calciomercato, In particolare, sarebbe interessata ad un giocatore della nostra Serie A e potrebbe inserire un suo tesserato per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, scambio Dragusin-Damsgaard: c’è un ostacolo

La Juventus non perde di vista il calciomercato, anche in ottica giovani promesse. A causa delle difficoltà riscontrate in questa stagione e non solo, Agnelli e Paratici cercano rilevanti colpi per potenziare e rinnovare ulteriormente la rosa, con un occhio anche al futuro. In particolare, i bianconeri potrebbero tentare un affondo per un giocatore della Serie A che sta dimostrando di avere qualità importanti: si tratta di Mikkel Damsgaard, attaccante classe 2000 in forza alla Sampdoria. Sul calciatore ci sarebbe anche l’interesse di Inter, Tottenham e West ham, ma la ‘Vecchia Signora’ pare stia studiando un modo per anticipare la concorrenza.

È possibile, infatti, che provi ad inserire nell’affare Radu Dragusin, proponendo, però, un prestito visto che il club bianconero punta sul rumeno in ottica futuro. Questa possibilità è vincolata al rinnovo del difensore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e c’è ancora distanza per il nuovo accordo. Il prolungamento, quindi, non è affatto scontato. Come rivelato in esclusiva da ‘calciomercato.it’, inoltre, il 19enne avrebbe attirato l’attenzione di tre club: l’Atalanta, il Lipsia ed il Newcastle. Queste tre squadre vorrebbero tentare un assalto per cercare di aggiudicarsi il giovane talento a parametro zero. Situazione da monitorare, con la Juventus che punta Damsgaard per il futuro.

E.T.