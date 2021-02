La Juventus si prepara alla vigilia della sfida contro il Porto valevole per gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, allenati da Andrea Pirlo, cercano conferme dopo la sconfitta nel campionato italiano di Serie A contro il Napoli di Gennaro Gattuso che li ha portati ad 8 punti dal primo posto, al momento occupato dall’Inter di Antonio Conte



Lo snodo Champions è uno dei crocevia fondamentali della stagione della Juventus di Andrea Pirlo, al suo esordio nel ruolo di allenatore. Il giovane tecnico della Vecchia Signora, dopo una prima fase di ambientamento, ha sempre raggiunto ottimi risultati nel girone di Champions League vincendo 5 gare su 6, compresa la grande vittoria in casa del Barcellona di Lionel Messi per 0-3 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo ed alla rete di Weston McKennie.

In campionato la situazione è decisamente differente con la Juventus che al momento occupa la quarta posizione dietro a Roma, Milan ed Inter, staccata di 8 punti dalla capolista nerazzurra. In questa stagione, la Vecchia Signora non è mai riuscita ad andare oltre le tre vittorie consecutive in campionato, un risultato che finora sta penalizzando il club torinese.

Juventus, Porto fondamentale per il futuro di Pirlo!

L’ottavo di finale diventa così una sfida cruciale per la Juventus di Pirlo che, se dovesse riuscire a passare il turno, supererebbe il risultato ottenuto da Maurizio Sarri nella scorsa stagione, eliminato dal Lione di Rudi Garcia. L’eventualità dell’eliminazione invece cambierebbe, e non poco, i piani della Juventus che vedrebbe sfumare nell’effettivo uno degli obiettivi stagionali. Se a questo aggiungiamo una lotta per lo scudetto mai davvero iniziata, la situazione si farebbe decisamente complicata per il futuro di Andrea Pirlo anche nella prossima stagione.

Nel frattempo, è tornato di moda il nome di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, il cui futuro sembra lontano dal Santiago Bernabeu. L’ex stella del calcio francese è da sempre un pupillo di Andrea Agnelli, presidente della Vecchia Signora che, in caso di risultati deludenti, potrebbe rivolgersi proprio a lui per la nuova Juventus nella stagione che verrà.