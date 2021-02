Fuori dai piani di Tuchel, Ziyech finisce nel mirino della Juventus, possibile scambio con Ramsey più soldi

Torna in auge il nome di Hakim Ziyech per il calciomercato della Juventus. Sempre più ai margini del progetto del Chelsea, l’esterno destro marocchino potrebbe chiedere la cessione già a fine stagione. Dal canto suo, il club di Andrea Agnelli potrebbe provare a portarlo a Torino offrendo Aaron Ramsey più soldi.

Calciomercato Juventus, Ziyech per Ramsey più soldi | I dettagli

La sua avventura londinese, iniziata a luglio del 2020, non è ancora decollata: 18 partite e soli due gol messi a segno tra Premier e Champions League, Hakim Ziyech sta seriamente valutando di chiedere la cessione al Chelsea. Neanche il cambio di allenatore sulla panchina dei Blues, guidata ora da Thomas Tuchel dopo l’esonero di Frank Lampard, ha ridato linfa all’attaccante marocchino, abituato a splendere con il suo Ajax, tanto da essere arrivato addirittura in semifinale di Champions League nel 2019.

A pesare sul rendimento di Ziyech è stato anche un infortunio al ginocchio a fine agosto, e poi il coronavirus, ma anche dopo l’ala destra non è mai stata considerata parte del progetto dagli allenatori che si sono succeduti. Sta di fatto che non è felice al Chelsea, che ha fatto un grosso investimento su di lui: 40 milioni di euro solo la scorsa estate, come si diceva. Per lasciarlo partire, quindi, serve mettere mano al portafoglio.

E dunque la Juventus, che già era stata impressionata dai suoi numeri prima dell’approdo nel campionato inglese, sta valutando l’idea di portarlo a Torino. Al momento, il club del presidente Andrea Agnelli starebbe pensando a una contropartita. Il primo della lista dei sacrificabili è Aaron Ramsey, che farebbe così ritorno a Londra dopo il suo passato con i Gunners.

Il cartellino del centrocampista bianconero è valutato intorno ai 20 milioni di euro, contro quello del marocchino, classe ’93, che invece si aggira intorno ai 35-40 milioni. Non basterebbe quindi per la Juve la sola contropartita del giocatore ex Arsenal, ma servirebbero anche dei soldi per poter convincere la dirigenza del Chelsea, guidata dall’amministratrice delegata Marina Granovskaia.