Il Milan studia la prossima sessione estiva di calciomercato con diversi nomi sul taccuino degli uomini rossoneri. Uno di questi potrebbe essere quello di Diego Carlos, difensore centrale del Siviglia di Julen Lopetegui. Il giocatore brasiliano sarebbe il nome giusto per blindare la retroguardia del Diavolo, ma il suo prezzo è decisamente alto: almeno 50 milioni di euro



Siamo a metà della settimana probabilmente più importante della stagione del Milan finora. Domani i rossoneri, al MaraKàna di Belgrado sfideranno la Stella Rossa di Dejan Stankovic in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una sfida importante per cercare di riscattare la sconfitta con lo Spezia ed arrivare col morale a mille in vista del match dei match di domenica contro l’Inter di Antonio Conte: il derby scudetto!

Intanto però, i rossoneri, restano anche vigili in ottica calciomercato e, nelle ultime uscite, è apparsa una criticità importante nella squadra allenata da Stefano Pioli: le garanzie dalla difesa. Simon Kjaer, leader emotivo e tecnico della squadra insieme ad Ibrahimovic, è spesso soggetto ad infortuni fisici mentre Alessio Romagnoli, capitano del Diavolo, ha il contratto in scadenza nel 2022.

In quest’ottica, il Milan potrebbe puntare forte su Diego Carlos, seguito anche dalla Juventus, difensore centrale brasiliano del Siviglia di Julen Lopetegui, stasera di scena contro il Borussia Dortmund in occasione degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Il classe 1993 si è affermato come uno dei giocatori di maggior livello del Vecchio Continente e la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro con un contratto in scadenza nell’estate del 2024. Insomma, un colpo non proprio economico per un giocatore che, finora in questa stagione, ha totalizzato ben 30 presenze fra tutte le competizioni collezionando quasi 3000 minuti di gioco in campo, sintomo di un’ottima integrità fisica.

Oltre che dalla possibile qualificazione in Champions League, il Milan potrebbe trovare il denaro per il colpo Diego Carlos anche sacrificando un nome di spicco del centrocampo come Ismael Bennacer. Il giocatore algerino, seguito dal PSG, ha infatti una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro.