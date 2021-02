Pericolo dal Barcellona per l’Inter di Antonio Conte: Koeman pazzo del top player, che vorrebbe portarlo in blaugrana

Inizia sin da ora ad infiammarsi il calciomercato in attesa della sessione estiva, che però è ancora lontana. Infatti i club europei pensano a quali possano essere i profili ideali da inseguire per la prossima stagione, e pianificano i possibili colpi.

In casa Inter nelle scorse finestre per i trasferimenti è stato il Barcellona a spaventare più di tutti, mettendo ripetutamente nel mirino il bomber nerazzurro Lautaro Martinez. Dopo diversi sondaggi però l’attaccante argentino è rimasto nella rosa di Antonio Conte, complice anche la situazione economica del club blaugrana. Il club spagnolo però non si ferma, e mette nel mirino un altro top player dell’Inter, che il tecnico Koeman sembrerebbe ammirare molto.

Calciomercato Inter, Koeman vuole Lukaku: il tecnico del Barcellona lo ammira

Il calciomercato è sempre imprevedibile, e mai scontato. Il Barcellona da tempo continua a guardare in casa Inter per i colpi futuri, e dopo aver inseguito a lungo Lautaro Martinez, ma senza successo, mette nel mirino un altro top player. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘El Mundo Deportivo’, al tecnico dei catalani, Ronald Koeman piacerebbe moltissimo il bomber nerazzurro Romelu Lukaku.

L’attaccante dell’Inter in questa stagione ha giocato 29 partite tra Serie A e coppe, mettendo a segno 22 gol, salendo in cima alla classifica marcatori del campionato italiano, a pari merito con Cristiano Ronaldo. Koeman a Lukaku lo conosce molto bene, perché lo ha allenato all’Everton nell’annata 2016-2017, quando il gigante belga segnò ben 25 gol in Premier League, secondo solo ad Harry Kane. Dunque l’allenatore del Barcellona vorrebbe ritornare ad allenarlo al Barcellona, anche se l’affare sarebbe molto complicato. Infatti Lukaku è un punto fermo della società nerazzurra, ed il prezzo partirebbe da un minimo di 90 milioni di euro, certamente non pochi vista la situazione finanziaria dei catalani. Però nulla è da dare per scontato, perché dopo le elezioni della nuova presidenza, il Barcellona potrebbe tentare un colpaccio in estate per ritornare ai livelli che in questa stagione si faticano a raggiungere.