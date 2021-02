Dal derby di domenica al calciomercato: Milan e Inter potrebbero diventare ‘alleate’. Ipotesi scambio: tutti i dettagli

Cresce l’attesa per Milan–Inter. Domenica, alle ore 15, le due milanesi torneranno a sfidarsi per la vetta della classifica di Serie A. Un derby già ulteriormente infuocato nello scorso mese da quello di Coppa Italia e dalle scintille tra Ibrahimovic e Lukaku. Dopo tanti anni il match torna ad avere il sapore dello scudetto, con le due squadre che arrivano però da momenti di fatto opposti. I nerazzurri di Conte, infatti, hanno appena conquistato il primo posto solitario in classifica e non hanno più gli impegni delle coppe, mentre la squadra di Pioli è reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime sei partite e ha perso la vetta proprio in favore dell’Inter. Dal campo al calciomercato: le due società potrebbero in ogni caso diventare ‘alleate’ nella prossima sessione estiva. Ecco l’ipotesi di scambio: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan e Inter, ipotesi scambio! I dettagli

I nerazzurri devono fare i conti con un nuovo stop per Stefano Sensi. Il centrocampista ha accusato un nuovo problema muscolare in allenamento e non sarà a disposizione di Conte per il derby. Un altro infortunio, l’ennesimo della sua avventura all’Inter, che potrebbe segnare definitivamente il suo futuro a Milano. Con ogni probabilità, infatti, l’ex Sassuolo finirà sul mercato e lascerà i nerazzurri al termine della stagione. Da qui la possibile ipotesi di scambio con il Milan: Sensi potrebbe essere offerto ai rossoneri in cambio di Sandro Tonali. Uno scambio di prestiti che permetterebbe ad entrambi i giocatori di provare a rilanciarsi ed a ritrovare certezze, senza però cambiare città.

L’ex Brescia, in particolare, non è ancora riuscito ad imporsi in rossonero e avrebbe in Conte un importante stimolo per ritrovarsi. Occhi puntati, dunque, sull’asse Milan-Inter. Al momento non c’è nulla di concreto e si tratta solo di suggestioni, ma nel calciomercato, si sa, niente è impossibile. Staremo a vedere.