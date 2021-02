La Juventus potrebbe veder sfumare il sogno dell’arrivo di un top player in estate: scambio stellare con il Chelsea

Il calciomercato riserva continue sorprese, e questa volta potrebbe sorprendere la Juventus ma in negativo. Infatti i bianconeri da tempo sono alla ricerca di un top player per la prossima stagione, ed uno dei profili ideali sembrerebbe essere quello di Erling Haaland. Il bomber norvegese continua a collezionare numeri impressionanti con la maglia del Borussia Dortmund, ed è l’attaccante che sognano i top club europei.

La Juventus già ai tempi del Molde e del Salisburgo aveva seguito con attenzione il profilo di Haaland, che poi però ha scelto diverse destinazioni. Anche questa volta il calciatore norvegese potrebbe essere destinato ad un altro top club per il definitivo grande salto, che però non sarebbe la Juventus.

Calciomercato Juventus, Haaland vola in Premier League: scambio col Chelsea

La Juventus si prepara al prossimo match di campionato, ma nel frattempo lavora già per la prossima stagione. Infatti i bianconeri sognano il grande colpo in attacco, osservando con interesse da tempo il bomber che fa impazzire l’Europa, Erling Haaland. I numeri dell’attaccante norvegese sono impressionanti, infatti in questa stagione ha segnato la bellezza di 27 gol in 25 partite disputate tra Bundesliga e Champions League. Cifre che fanno gola a tutta Europa, che proprio per questo potrebbe portare la Juventus a rinunciare al sogno in attacco.

Infatti il calciatore norvegese per il definitivo salto di qualità potrebbe scendere la Premier League, con il Chelsea pronto a proporre lo scambio stellare, mettendo sul piatto il talento Hakim Ziyech. Il calciatore marocchino è stato corteggiato diverse volte dal club tedesco quando era all’Ajax, senza mai riuscire però ad affondare il colpo. Questa volta potrebbe essere l’occasione giusta nello scambio che però vede due differenze enormi nelle valutazioni. Infatti Ziyech sarebbe valutato circa 40 milioni, mentre Haaland circa 100 milioni, quindi un conguaglio economico importante sarà necessario. Il grande ostacolo per la trattativa però sarebbe l’ingaggio del calciatore del Chelsea, che ammonta a 5 milioni, tanti per il club tedesco.