Il Milan riflette sul futuro di Ibrahimovic in sede di calciomercato: l’ombra dell’addio ora si fa sempre più grande

La bolla del Milan è letteralmente ‘scoppiata’. I rossoneri, dopo gran parte del campionato di Serie A passato al primo posto in classifica, si allontanano ulteriormente dalla vetta. Nel derby con l’Inter è arrivata, infatti, una pesante umiliazione per la squadra di Pioli, che ha rimediato una sconfitta per 3-0 punita dai gol di Lukaku e Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno così allungato le distanze dai cugini (+ 4) e ora guidano la massima serie a quota 53 punti. Maldini e la dirigenza continuano, inoltre, a tenere d’occhio il calciomercato. In particolare, tiene ancora banco la situazione legata al contratto di Ibrahimovic, che potrebbe essere più vicino all’addio dopo le ultime prestazioni.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic più lontano

Il Milan è in difficoltà. Dopo una prima parte di stagione assolutamente straordinaria, i rossoneri hanno rimediato diversi risultati negativi nell’ultimo periodo, come le sconfitte contro Juventus, Atalanta, Spezia e per ultima Inter. La squadra ha perso, quindi, il primo posto in classifica a favore dei cugini nerazzurri ed è stata anche eliminata dalla Coppa Italia per mano degli stessi. Un giocatore, inoltre, che sta sicuramente accusando il colpo nelle ultime uscite stagionali è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante è a secco da due partite e in diversi big match non sta dando il contributo che ci si aspetta da un calciatore del suo calibro.

La società riflette, perciò, sul futuro dello svedese. Il centravanti ha, infatti, un contratto in scadenza a giugno 2021 e il rinnovo pare sempre più lontano. Il suo stipendio è di 7 milioni di euro netti a stagione: tanti considerando che lo scorso 3 ottobre ha compiuto 39 anni. Ha, poi, subito più di uno stop in stagione a causa di problemi fisici, che compromettono la sua costanza nei match. A livello di spogliatoio e di personalità l’importanza dell’ex Manchester United nel Milan è senza dubbio totale. Ma il gruppo ha dimostrato di potersela cavare a prescindere, raccogliendo numerosi successi in campionato in partite in cui era assente il classe ’81. Di fronte a questi dettagli aumentano sicuramente le possibilità di un suo addio. Situazione da monitorare, con una permanenza di Ibrahimovic a Milano sponda rossonera che pare sempre più a rischio.