Il Real Madrid pensa alla sostituzione di uno dei leader dello spogliatoio. L’Inter trema, l’erede è Lukaku

Il Real Madrid potrebbe perdere pezzi importanti la prossima estate. Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo DonBalon, infatti, un capitano della rosa potrebbe dire addio. Non si tratta di Sergio Ramos, per il quale pure circolano diverse voci che lo vedrebbero lontano da Madrid, ma di Karim Benzema. L’attaccante francese è uno dei prezzi pregiati che il club sarebbe disposto a cedere per fare cassa. Ecco, dunque, che la dirigenza avrebbe già in mente un sostituto del classe 1987. Quest’ultimo sarebbe stato individuato nel profilo di Romelu Lukaku.

Inter, il Real Madrid su Lukaku: erede di Benzema

Il centravanti dell’Inter, dunque, sarebbe il prescelto per la sostituzione di Karim Benzema al Real Madrid. L’operazione per portare Lukaku ai merengues sarebbe da circa 100 milioni di euro. L’uscita di Benzema regalerebbe alle casse dei blancos 30 milioni, naturalmente insufficienti per pagare l’importo ai nerazzurri per l’attaccante. Ma a dare man forte alla dirigenza del Real sarebbero altre cessioni di livello, che alleggeriranno notevolmente la pressione dal punto di vista economico. Insomma, il belga, protagonista di una straordinaria stagione con l’Inter con 23 gol fatti tra campionato, Coppa Italia e Champions League, sarebbe l’erede ideale del goleador con il numero 9 dei madrileni.

L’Inter, che incasserebbe una cifra monstre, perderebbe di fatto il giocatore simbolo delle ultime due stagioni, un trascinatore che sta regalando emozioni sopite da anni per la tifoseria nerazzurra.