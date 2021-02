Calciomercato Juventus, ‘assist’ Guardiola | Occasione dal Manchester City: cifre e dettagli

Ferran Torres è diventato a tutti gli effetti una riserva nel nuovo Manchester City schiacciasassi di Pep Guardiola: Juve alla finestra

18 vittorie consecutive, con l’ultimo pareggio il 15 dicembre 2020 e l’ultima sconfitta addirittura lo scorso 21 novembre 2020. È il clamoroso ruolino di marcia di inizio 2021 del Manchester City di Guardiola. La squadra inglese sa solo vincere e dopo aver messo una seria ipoteca sulla Premier League (+10 su United e Leicester), questa sera torna in campo in Champions League contro il Borussia Monchengladbach per la sfida di andata degli ottavi di finale. Partita che, con ogni probabilità, non vedrà ancora una volta tra i protagonisti Ferran Torres, uno dei nuovi acquisti di inizio stagione. Dopo un buon avvio, il talento spagnolo è diventato a tutti gli effetti una riserva nelle gerarchie di Guardiola. La Juventus, che ha già cercato il giocatore prima del suo trasferimento ai ‘Citizens’, potrebbe osservare interessata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, guai per Pirlo | Continuano i problemi al ginocchio per l’attaccante

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Roma, addio Fonseca con la Champions: la situazione

Calciomercato Juventus, occasione Ferran Torres | Tutti i dettagli

Il 20enne spagnolo non parte titolare in Premier League dallo scorso 30 gennaio e nelle ultime cinque partite di campionato ha collezionato solo 21 minuti, rimanendo in panchina per ben quattro occasioni. Dopo un avvio piuttosto convincente, l’ex Valencia è insomma diventato una riserva nella squadra schiacciasassi di questo 2021. Il classe 2000 è di fatto l’ultima scelta di Guardiola nelle gerarchie offensive. Parlare di addio a fine stagione è ovviamente prematuro, ma se il giocatore dovesse continuare a trovare pochissimo spazio un’eventuale cessione non sarebbe affatto da escludere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, alla Juventus non convince | Scambio con Ancelotti

Anche la Juventus aveva cercato lo spagnolo prima del suo trasferimento al Manchester City per oltre 35 milioni di euro. Il club bianconero potrebbe così tornare ad osservare da vicino la situazione del giovane talento, soprattutto nel caso in cui non dovesse ritrovare spazio nelle gerarchie di Guardiola. Occhi puntati, dunque, anche su Ferran Torres in vista della sessione estiva di calciomercato. Staremo a vedere.