Ancora problemi in casa Juventus, Dybala vola a Barcellona per un controllo al ginocchio a quaranta giorni dall’infortunio

L’emergenza attaccanti in casa Juventus ancora non finisce. Con Alvaro Morata che combatte con un virus, l’unico ancora in piedi è Cristiano Ronaldo. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, infatti, sperava di recuperare presto l’argentino Paulo Dybala dall’infortunio ma dopo più di un mese il problema al ginocchio persiste. E le ultime notizie dicono che il ventisettenne è volato a Barcellona per un controllo.

Juventus, ancora problemi al ginocchio per Dybala | Vola a Barcellona

Proprio a causa del problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dal campo da più di un mese, Paulo Dybala oggi è volato a Barcellona con un membro dello staff medico della Juventus per un consulto specialistico con il professor Cugat. L’infortunio è arrivato il 10 gennaio, nello scontro dei bianconeri con il Sassuolo, e all’inizio sembrava che l’argentino sarebbe tornato sul rettangolo verde dopo poco tempo, ma così non è stato. Probabilmente salterà anche le prossime due gare di campionato contro Verona e Spezia. L’obiettivo è quello di tornare con la Lazio il 6 marzo o contro il Porto per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Per ‘la Joya’ si tratta del secondo infortunio da quando è iniziata la nuova stagione. Il miglior giocatore dell’edizione passata della Serie A, quest’anno ha giocato solo sedici partite tra massima serie e Champions League, segnando solo tre reti e collezionando solo due assist. Veramente poco per chi ci aveva abituati ad altri ritmi e ad altri numeri.

Oltretutto il prolungato stop di Dybala, si aggiunge alle defezioni di Arthur, Chiellini, Bonucci, Bentancur e Cuadrado, e di Morata, che da dopo la gara di andata contro i portoghesi non sta molto bene, mettendo non poco in crisi il tecnico bresciano della Juventus, Andrea Pirlo.

La prima settimana senza impegni infrasettimanali dopo tanto tempo non ha fatto quindi rifiatare del tutto la Juventus, e le preoccupazioni di certo non sono finite.