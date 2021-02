La Juventus ha da tempo gli occhi su Paul Pogba per il centrocampo: ecco la richiesta del Manchester United

La Juventus ha intenzione di alzare il livello qualitativo della squadra. L’obiettivo di Andrea Agnelli resta quello di trionfare in Champions League dopo nove scudetti consecutivi. Anche il primato in Serie A è a rischio con la ‘rivoluzione’ che sta attuando la dirigenza dall’estate scorsa. Sono arrivati giocatori giovani come McKennie e Chiesa, oltre a De Ligt che già c’era. Mentre la Juve ha scelto di privarsi di giocatori più esperti come Matuidi, Khedira e Higuain.

Il centrocampo bianconero anni fa era composto da Pirlo, che oggi è allenatore, poi da Marchisio, Vidal e Pogba. Proprio il ‘Polpo Paul‘ è quello che è nel pieno della carriera, anche se le cose al Manchester United non stanno andando come previsto.

Juventus, prezzo fissato per la partenza di Pogba

Secondo quanto riferito dal podcast ‘Here We Go‘, il Manchester United ha fissato il prezzo per la partenza di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e la prossima estate probabilmente lascerà i Red Devils. Il club allenato da Solskjaer aveva chiesto circa 100 milioni di euro l’anno scorso, ma ora le cose sembrano cambiate. Per Pogba, infatti, lo United chiede sui 50 milioni di euro. Via a metà prezzo, dunque, con la Juventus che è sempre alla finestra per approfittarne. E il club inglese probabilmente rifiuterà anche eventuali scambi proposti, lasciando andar via il giocatore solo con un’offerta cash.