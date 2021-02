Oggi ci sarà l’incontro tra l’agente di Hakan Calhanoglu e il Milan per discutere del rinnovo: ecco la situazione del turco

Il Milan sta disputando un’ottima stagione nonostante abbia perso la vetta della classifica in favore dell’Inter. Paolo Maldini ha svolto un gran lavoro nelle ultime sessioni di mercato, mettendo le mani su diversi acquisti interessanti. Tuttavia, ci sono ancora alcune situazioni da valutare, come per esempio quelli dei giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per Hakan Calhanoglu. Il rinnovo non è stato ancora formalizzato per nessuno dei tre, dunque ogni scenario è ancora possibile.

Nello specifico, va monitorata la situazione del trequartista turco, diventato fondamentale nell’economia di gioco del Milan. Arrivato nell’estate del 2017 per quasi 25 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, nei primi tempi ha fatto fatica ad affermarsi. Con Stefano Pioli, invece, si è affermato come uno dei migliori del suo ruolo in Serie A, capace di giocare anche come mezzala.

Milan, difficile il rinnovo di Calhanoglu

Ma il rinnovo non è ancora fatta e perdere un giocatore come Calhanoglu sarebbe un duro colpo per il Milan. A tal proposito, è intervenuto il giornalista Michael Cuomo ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘: “Oggi ci sarà l’incontro tra l’agente di Calhanoglu e la dirigenza del Milan. Non è detto che si arrivi alla fumata bianca, la distanza è di 1 milione di euro. E non è detto che il giocatore faccia un passo indietro“. La distanza è ancora tanta, dunque, e oggi ci sarà l’incontro tra l’agente del turco e la dirigenza rossonera per decidere il da farsi.

Alla fine, però, potrebbe comunque arrivare la fumata bianca, secondo Cuomo: “Sembrava una formalità, ma evidentemente non è una trattativa così semplice. Alla fine, credo che si troverà un accordo e resterà al Milan. Ma non è oggi o mai più, non è facile trattare con l’agente del turco“. Insomma, non resta che aspettare e capire come andrà a finire questa lunga ed estenuante trattativa.