Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e punta a un nuovo colpo per l’attacco: assalto al club di Serie A

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che dopo aver ottenuto quasi esclusivamente risultati importanti in questi mesi si trova in una fase di calo. I rossoneri infatti hanno rimediato due sconfitte consecutive in campionato e sono calati sia al livello di prestazioni che di classifica. Ora l’Inter ha effettuato il sorpasso in classifica e ha conquistato già quattro punti di vantaggio.

Non bisogna fermarsi e c’è bisogno di ottenere risultati importanti per rialzarsi in maniera definitiva e puntare nuovamente allo scudetto, sfruttando anche il passo falso ottenuto ieri dalla Juventus. L’obiettivo primario chiaramente era quello del quarto posto, ma a questo punto le ambizioni del club possono cambiare visto che la prima posizione in classifica sembra ormai alla portata.

Calciomercato Milan, l’obiettivo è Zapata: può essere lui il post Ibrahimovic

I rossoneri sono concentrati sul campo mentre la società continua a lavorare sul futuro. Il Milan infatti non ferma la sua caccia verso nuovi calciatori per la prossima sessione di calciomercato, in modo da rinforzare un organico che ha già dimostrato di essere competitivo in Serie A. Il Milan starebbe lavorando per cercare il post Ibrahimovic.

Nel mirino sembrerebbe esserci Duvan Zapata, che sembra essere diventato ormai un elemento importante e affidabile anche per le squadre che ambiscono a vincere, grazie a una crescita costante con la maglia dell’Atalanta. Il Milan potrebbe pensare di offrire giovani importanti come Hauge e Gabbia, mentre l’Atalanta vorrebbe Pobega.

Duvan Zapata è valutato circa 50 milioni di euro e servono comunque offerte importanti per strapparlo da Bergamo.